Сто тринадцать человек, согласно последним официальным данным, стали жертвами взрыва в Бейруте. Свыше четырех тысяч получили ранения, — рассказал агентству РИА «Новости» советник министра здравоохранения Ливана Реда Мусави. В российском посольстве в интервью «Эху» отметили, что данных о погибших гражданах нашей страны нет. В Бейрут вылетел первый борт МЧС России со спасателями и мобильным госпиталем. Вылет еще четырех самолетов планируется в ближайшие сутки.

Взрыв в порту Бейрута произошел накануне. По предварительным данным, взорвалось несколько тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с судна российского бизнесмена.

Таких судов, которые разорившиеся владельцы бросили прямо в портах, в мире достаточно много, но именно на этом оказалось опасное вещество, — рассказал в интервью «Эху» главный редактор и создатель сетевого издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Он предположил, что власти Бейрута могли забыть о том, что это судно столько времени стоит у них в порту.