Почти 2,5 тысячи человек улетели из Москвы 1 августа, когда частично возобновилось международное авиасообщение

Почти две с половиной тысячи человек улетели из Москвы 1 августа, когда частично возобновилось международное авиасообщение. Такие данные сегодня приводит РБК со ссылкой на статистику аэропортов «Домодедово» и «Внуково», а также компании «Аэрофлот», выполняющей рейсы из Шереметьево. В последующие дни, как отмечает издание, число улетевших из аэропорта Москвы существенно не менялось.
2020-08-05T16:39:49+03:00
2020-08-05T16:39:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:39, 05 августа 2020
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