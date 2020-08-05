Почти 2,5 тысячи человек улетели из Москвы 1 августа, когда частично возобновилось международное авиасообщение

Почти две с половиной тысячи человек улетели из Москвы 1 августа, когда частично возобновилось международное авиасообщение. Такие данные сегодня приводит РБК со ссылкой на статистику аэропортов «Домодедово» и «Внуково», а также компании «Аэрофлот», выполняющей рейсы из Шереметьево. В последующие дни, как отмечает издание, число улетевших из аэропорта Москвы существенно не менялось.