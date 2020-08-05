СК, по данным РИА, начал проверку сообщений об изнасиловании, в котором могли участвовать бывшие сотрудники МБХ медиа

Следственный комитет, по данным источника агентства РИА Новости, начал проверку сообщений о групповом изнасиловании, в котором, по утверждению пользователей соцсетей, могли участвовать бывшие сотрудники сайта «МБХ медиа» Сергей Простаков и Андрей Золотов. Сайт Baza пишет, что проверку начали из-за публикации в Твиттере. В середине июля в этой социальной сети появилась сразу серия сообщений с жалобами на домогательства со стороны журналистов нескольких СМИ, а также сотрудников Сбербанка. Простаков и Золотов после этого уволились из «МБХ медиа». Простаков при этом сказал, что не помнит эту ночь, Золотов – что не признает вину, хотя и не имеет возможности оправдаться.