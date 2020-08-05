СК объявил о задержании проректора МГУ, соучредителя компании «Инвест Альянс» Алексея Гришина

Следственный комитет объявил о задержании проректора МГУ, соучредителя компании «Инвест Альянс» Алексея Гришина. Он стал фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве. Подозреваемого привезли в Саранск, где с ним работают следователи. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.