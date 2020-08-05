Sky News: Мощный взрыв в порту Бейрута произошел из-за халатности персонала

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел из-за халатности персонала, — сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, знакомые с первыми результатами расследования. Специалисты пришли к выводу, что халатность была допущена при складировании опасных веществ. Главной причиной взрыва стала хранящаяся в порту аммиачная селитра. Серия взрывов произошла накануне. По предварительным оценкам, погибли около ста человек, еще порядка четырех тысяч пострадали.
2020-08-05T16:33:32+03:00
2020-08-05T16:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 05 августа 2020
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