Sky News: Мощный взрыв в порту Бейрута произошел из-за халатности персонала

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел из-за халатности персонала, — сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, знакомые с первыми результатами расследования. Специалисты пришли к выводу, что халатность была допущена при складировании опасных веществ. Главной причиной взрыва стала хранящаяся в порту аммиачная селитра. Серия взрывов произошла накануне. По предварительным оценкам, погибли около ста человек, еще порядка четырех тысяч пострадали.