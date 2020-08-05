Осужденного в России американца Пола Уилана доставили в мордовскую колонию. Предполагается, что он проведёт там шестнадцать лет.

Сначала Пол Уилан должен будет провести двадцать дней на карантине в исправительной колонии строгого режима номер восемнадцать, а по истечении этого срока его отправят в другую ИК в том же регионе. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на брата заключенного. Эту информацию также подтвердил и начальник Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов, добавив, что посетит американца только если от самого заключенного или его представителей поступит жалоба.

Московский городской суд в июне приговорил Пола Уилана к шестнадцати годам колонии по статье о шпионаже. Иностранца задержали в Москве в декабре 2018-ого года, и, как утверждало следствие, у него с собой была флешка с данными, которые составляют государственную тайну. Позже газета «Коммерсантъ» писала, что речь идёт о списке личного состава одного из подразделений Службы экономической безопасности ФСБ.

Сам Уилан вину не признаёт. Он неоднократно называл это дело «политическим похищением». При этом осуждённый решил не обжаловать приговор, так как надеется, что США его обменяют.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на свои источники писал, что Россия и Соединённые Штаты ведут переговоры об обмене Пола Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Буда. Официально эта информация не подтверждалась.