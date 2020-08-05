Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства выразил недоверие главе организации Юрию Ганусу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. На сегодняшнем заседании рассматриваются итоги аудита РУСАДА.

Аудит, инициированный Олимпийским комитетом России, обнаружил нарушения в деятельности руководства РУСАДА. Как сообщает РБК недоверие наблюдательного совета выразили и заместителю Гануса Маргарите Пахноцкой. Агентство в свою очередь выпустило разбор аудита на 69 страницах, где опровергло обвинения в растратах и других нарушениях. Ранее сообщалось, что участники проходящего в эти минуты заседания наблюдательного совета рассматривают возможность отставки главы организации Юрия Гануса. Об этом РБК сообщили два источника, связанные с набсоветом РУСАДА. Собеседники агентства в Минспорта и Олимпийском комитете России сообщали, что в попечительских органах РУСАДА были недовольны риторикой нынешнего руководителя антидопингового агентства страны в отношении глав спортивных федераций. Точкой отсчета в закулисном противостоянии между Олимпийским комитетом и РУСАДА стали события почти полуторагодичной давности. Ганус не был согласен с позицией ОКР о том, что спортсменов следовало заблаговременно предупреждать о предстоящих проверках допинг-офицеров.

В руководящих органах РУСАДА ранее заявили, что проведенный аудит не был полноценной проверкой финансовой деятельности организации и его вывод о основываются на неполных данных. В агентстве уверены, что проверка изначально была направлена на поиск нарушений, чтобы поставить вопрос о смене главы организации.