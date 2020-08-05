Цена нефти Brent на Лондонской бирже в ходе сегодняшних торгов превышала отметку 46 долларов за баррель

В последний раз Brent торговалась на этом уровне 6 марта перед обвалом котировок. Он произошел после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти. Таким образом, нефть отыграла потери, понесенные с начала марта.
2020-08-05T15:33:33+03:00
2020-08-05T15:33:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 05 августа 2020
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