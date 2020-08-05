Президент Ливана: страна столкнулась с сильнейшим экономическим кризисом в результате взрыва в Бейруте

Так ситуацию охарактеризовал президент страны Мишель Аун. Согласно информации канала «Аль Арабия», глава государства пообещал самое суровое наказание тому, кто стоит за этим взрывом.

По последней версии взорвалась аммиачная селитра, которая хранилась в аэропорту в течение шести лет после того, как была изъята с судна, принадлежавшему гражданину России. В результате взрыва как минимум 100 человек погибли, 4 тысячи получили ранения.