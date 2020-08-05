В Самарской области на границе с Казахстаном произошла стычка мигрантов с правоохранительными органами

Как передает «Интерфакс», несколько десятков человек попытались прорваться через оцепление на территорию Оренбургской области.



Скопления мигрантов на Российско-Казахстанской границе на территории Самарской и Оренбургской областей происходят регулярно, начиная с апреля. Это граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Люди не могут попасть на родину, потому что Казахстан закрыл границу из-за коронавируса.

Власти среднеазиатских стран, а также правительства пограничных регионов неоднократно призывали не верить слухам и не пребывать на границу, однако ситуация повторяется в течении нескольких месяцев. Людей размещают в палаточных лагерях в поле, пока ведутся переговоры для открытия транзитного коридора.

Ранее суммарно из таких палаточных лагерей на автобусах и самолетах вывезли по меньшей мере 10 тысяч человек.

В понедельник, как передает «Интерфакс», в Самарской области произошло столкновение мигрантов и силовых структур. По данным агентства, граждане Узбекистана и Таджикистана ожидали решения вопроса утром в 9 часов, а когда этого не произошло, они попытались прорваться через оцепление на территорию Оренбургской области. Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил «Интерфаксу», что конфликт удалось быстро локализовать без участия сотрудников ведомства. Пострадавших в результате инцидента нет, сейчас ситуация на границе спокойная. «Медиазона» сообщает, что за последние два дня более двух тысяч граждан Узбекистана покинули территорию России.



Добавим также, что сегодня ночью из Оренбургской области вывезли на автобусах более 2,5 тысячи граждан Киргизии.