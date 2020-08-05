Президенты Украины и Белоруссии по телефону обсудили вопрос задержанных в Минске россиян

Как сообщается на сайте Владимира Зеленского, он выразил надежду, что причастных к военным действиям на Донбассе выдадут Украине. В свою очередь, Лукашенко сказал Зеленскому, что в деле задержанных Белоруссия будет сотрудничать в рамках международных соглашений, подписанных с Украиной и Россией.
2020-08-05T15:03:15+03:00
2020-08-05T15:03:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2687725-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:03, 05 августа 2020
Загрузка комментариев...