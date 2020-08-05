При взрыве в Бейруте повреждения получило судно с экипажем из России

Об этом ТАСС сообщила инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина. По ее словам, моряки эвакуированы. Речь идет о судне «Капитан Нагдалиев», которое эксплуатировалось турецкой компанией. По словам Ананьиной, моряки «были брошены там без зарплаты и продуктов».

Напомним, — подозревают, что взорвалась аммиачная селитра, которую конфисковали с другого судна, также имевшего отношение к России. Его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. Ранее сообщалось, что он фактически обанкротился и бросил судно, ну а опасный груз с 2014 года хранился в бейрутском порту.

Селитра – это то вещество, которое необходимо хранить с особенной осторожностью. Об этом в эфире РБК рассказал доцент кафедры радиохимии химического факультета МГУ Степан Калмыков.

Между тем, руководство Ливана заявило о необходимости собрать специальную комиссию для расследования причин произошедшего. Ожидается, что виновные будут установлены в течение ближайших двух дней