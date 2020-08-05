Минфин РФ предложил Нидерландам отменить пониженные ставки налога на дивиденды и проценты, выплачивающиеся из России

Российский Минфин предложил Нидерландам отменить пониженные ставки налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России в эту страну. Ранее аналогичные письма получили Кипр, Мальта и Люксембург.

С Кипром договориться не удалось и два дня назад Минфин объявил о начале денонсации налогового соглашения с этой страной.