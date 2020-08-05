Американец Пол Уиллан, осужденный в России за шпионаж, прибыл в мордовскую колонию для отбытия наказания

Как рассказал Интерфаксу председатель ОНК республики Валерий Крутов, Уиллана доставили в колонию №18. Там он будет помещен на карантин, затем его переведут в ИК17, где он будет находиться.

15 июня Мосгорсуд приговорил Уиллана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. Свою вину Уиллан не признал, однако приговор решил не обжаловать в надежде, что его обменяют.