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14:32, 05 августа 2020

Американец Пол Уиллан, осужденный в России за шпионаж, прибыл в мордовскую колонию для отбытия наказания

Как рассказал Интерфаксу председатель ОНК республики Валерий Крутов, Уиллана доставили в колонию №18. Там он будет помещен на карантин, затем его переведут в ИК17, где он будет находиться.
15 июня Мосгорсуд приговорил Уиллана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. Свою вину Уиллан не признал, однако приговор решил не обжаловать в надежде, что его обменяют.



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