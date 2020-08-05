В турецких курортных городах после открытия границ зафиксировали резкий рост числа заражений коронавирусом

Об этом заявил глава министерства здравоохранения страны. Россия стала одним из государств, которое возобновило авиасообщение с Турцией.

Глава медицинского ведомства Турции доктор Фахреттин Коджа написал в Twitter, что в последние дни правительство отмечает серьезное увеличение числа заражений. По его словам, Турция не должна допустить, чтобы контактная среда, в которой оказываются отдыхающие, вызывало опасения, а потому будут сделаны все усилия, чтобы не допустить серьезную вспышку инфекции. Накануне в стране выявили более тысячи случаев заражения, на 92 заражение больше, чем в понедельник. В отелях, которые принимают отдыхающих уже сейчас картина отдыха отличается от привычной для предыдущих лет – отсутствует привычный «шведский стол», сокращены развлекательные программы, SPA-зоны работают не более получаса и по предварительной записи, с ограничениями работает кондиционирование в номерах.

По свидетельствам в соцсетях, зачастую речи о санитарной дистанции не идет, при заселении туристов просят подписать бумагу, в которой сказано, что отель не несет ответственность возможное заражений, а за соблюдением требований на пляжах следят лишь номинально, поскольку полностью контролировать происходящее невозможно.



С 1 августа для россиян были открыты воздушные перелеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, уже в предстоящий понедельник должны возобновиться рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Только в первый день возобновившихся полетов из Москвы рейсами аэрофлота в Стамбул улетели 959 человек.