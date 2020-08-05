В Москве сегодня началось рассмотрение дела артиста Михаила Ефремова по существу

Его обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к гибели человека.

У Пресненского районного суда с раннего утра ожидает большая толпа журналистов и десятки съемочных групп. Им и на этот раз не удалось добиться какого-либо публичного заявления от обвиняемого, когда его проводили мимо люди в форме. Как и перед предыдущими заседаниями, сегодня говорили только адвокаты. Так, представитель жены погибшего Александр Добровинский объявил, что надеется на честный суд, который не будет обращать внимание на статус Михаила Ефремова.

В свою очередь адвокат обвиняемого Эльман Пашаев отметил, что в этом деле будет необходимо тщательно разобраться, поскольку сам Ефремов не может точно сказать, что происходило в момент аварии.

Позже, уже в начале самого заседания, Пашаев также отметил, что представители потерпевших намерены сфальсифицировать доказательства, то есть «привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины».

После этого начался большой спор о том, кого в этой ситуации в принципе можно было считать пострадавшей стороной. Адвокат обвиняемого неоднократно подчёркивал, что гражданская жена погибшего – он называл её сожительницей – юридически не приходится ему родственником, а значит для удовлетворения её требований у суда нет оснований.

Сейчас судья Елена Абрамова объявила перерыв на полчаса. Перед ним на заседании проходил допрос свидетелей. Стороны задавали вопросы сотрудникам ДПС, которые 8 июня первыми приехали на место аварии.