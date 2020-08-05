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Эксклюзив Эха 14:05, 05 августа 2020

Ливанские власти называют катастрофической ситуацию в Бейруте после вчерашних взрывов

ФОТО: ТАСС
ФОТО: ТАСС

Повреждена половина зданий в городе, тысячи людей пострадали, десятки человек находятся в больницах в критическом состоянии.

Здания превратившиеся в руины, искореженные автомобили, повсюду обломки, выбитые стекла, разруха – фотографии и видео масштабных разрушений в Бейруте облетели мир. 300 тысяч человек остались без крова, они были вынуждены покинуть дома после взрыва, заявляют власти. Ущерб предварительно оценивается в сумму от 3 до 5 миллиардов долларов. «Катастрофой в полном смысле этого слова» назвали произошедшее в ливанском Минздраве. Четыре госпиталя разрушены. Работающие больницы в Бейруте и поблизости от города переполнены – не все успевают получить помощь. Тысячи пострадавших, не менее 100 жертв, много пропавших без вести, люди по-прежнему могут оставаться под обломками. Погибли также 10 членов пожарной команды.
Мощный взрыв произошел в порту ливанской столицы накануне вечером, его отголоски почувствовали даже на Кипре. На видеозаписях очевидцев видно, что ему предшествовал пожар в порту.

Причиной взрыва считают тысячи тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможней шесть лет назад. Премьер-министр Ливана Хассан Диаб пообещал, что все виновные в трагедии понесут ответственность.

В стране объявлен трехдневный траур. В Бейруте, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения.

Аммиачную селитру, взорвавшуюся в порту Бейрута, конфисковали с судна, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. По данным ливанского телевидения, судно перевозило груз из Батуми в Мозамбик. В сентябре 2013 года оно сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту. Судно проверили ливанские власти, после чего груз был конфискован.

Владелец фактически бросил сухогруз, объявив себя банкротом, — рассказал «Эху» главный редактор сетевого издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.

В Российском профсоюзе моряков подтвердили, что судовладелец фактически бросил экипаж на произвол судьбы и моряки регулярно обращались за помощью в посольства России и Украины. В профсоюзе уточнили, что судно ходило под флагом Молдавии. В Кишиневе утверждают, что сухогруз уже давно лишен молдавского флага и называют странными утверждения о причастности Молдавии к трагедии в Бейруте.

Помощь Ливану, гуманитарную и медицинскую, готовы оказать многие страны, в том числе Израиль. Впрочем, Ливан вряд ли примет израильскую помощь, — считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

Со своей стороны, Россия направит в Ливан мобильный госпиталь, врачей и спасателей.



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