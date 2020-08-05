Бунимович с новым главой Департамента образования Москвы поднимет вопрос о дистанционном обучении в многодетных семьях

Председатель комиссии Мосгордумы по образованию Евгений Бунимович на встрече с новым главой Департамента образования и науки Москвы Александром Молотковым поднимет вопрос о дистанционном обучении в многодетных и малоимущих семьях. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас я буду встречаться с новым руководителем Департамента образования. Буду задавать ему вопрос по поводу многодетных и малообеспеченных семей в Москве. Представьте, например, трое детей в семье. Не факт, что у нас есть три комнаты для каждого ребенка. Значит, они должны сидеть в одной комнате и учиться одновременно разным предметам. Во-вторых, не факт, что у них есть три планшета. Еще планшеты у родителей, которые тоже должны дистанционно работать», — отметил Е.Бунимович.

Он подчеркнул, что это серьезный вопрос. «Мы поднимали его в соцзащите. Они выдали 2000 сертификатов в это время на покупку планшетов в школы. Но это надо решать по-другому – более системно», — заключил Е.Бунимович.