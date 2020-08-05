Нефть марки Brent отыграла все потери после 6 марта

Сегодня она превысила отметку в 45 долларов 27 центов за баррель. 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения по сокращению добычи нефти. После этого начался обвал, и за один только март нефть подешевела более чем в два раза.
2020-08-05T13:33:54+03:00
2020-08-05T13:33:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2687691-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3296633.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:33, 05 августа 2020
Загрузка комментариев...