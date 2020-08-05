На судебном процессе по делу Ефремова свидетель сообщил, что актер признавался, что был за рулем в момент ДТП

На судебном процессе по делу Михаила Ефремова один из свидетелей сообщил, что актер признавался в том, что был за рулем в момент ДТП.

Инспектор ДПС Павел Маркиянов рассказал, что неоднократно задавал этот вопрос и Ефремов заявлял, что это был он. При этом сам Маркиянов сказал, что не видел Ефремова непосредственно за рулем автомобиля.

Тем временем, адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что родственники погибшего согласовали сумму исков к актеру. Она будет фигурировать в гражданских исках, называть сумму он пока не стал.