Губернатор Бейрута заявляет, что мощнейший взрыв накануне днем повредил практически половину города.

Губернатор столицы Ливана Марван Аббуд заявляет, что мощнейший взрыв в Бейруте накануне днем повредил практически половину города. Он также сказал, что без крова остались 300 тысяч горожан, а ущерб от взрыва оценивается в три миллиарда долларов.

Напомним, — в результате взрыва минимум сто человек погибли и более 4 тысяч получили ранения.