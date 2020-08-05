5% составила явка в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии

При этом правозащитники жалуются на недопуск наблюдателей для контроля за ходом голосования.

Досрочное голосование в Белоруссии началось накануне и в первый же день, если верить данным Центризбиркома, показало высокую вовлеченность граждан в процесс. Самым активным оказали жители Гомельской области – там на участки пришло более 7,5% избирателей. В Гродненской самая низкая явка, но и там она почти 3,5%. Досрочное голосование продлится до субботы, причем воспользоваться такой возможностью может любой гражданин, внесенный в списки – подтверждения того, что возможности проголосовать в день выборов нет, ни от кого не требуют.

Основной день голосования состоится 9 августа. При этом правозащитники уже сейчас сообщают о том, что наблюдателям не дают присутствовать на выборах. Так в Гомеле из более чем 30 независимых наблюдателей допустили только двоих. Где-то их выдворяли с участка, Известно также о нескольких задержаниях наблюдателей.

На выборах президента пятеро кандидатов, среди которых действующий глава государства Александр Лукашенко. Единственный допущенный претендент от оппозиции – Светлана Тихановская, супруга известного в стране блогера Сергея Тихановского, арестованного перед выборами