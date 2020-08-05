Губернатор Бейрута: Ущерб от взрыва оценивается в три миллиарда долларов

Ущерб от взрыва в Бейруте оценивается в три миллиарда долларов, — сообщил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд. По его данным, повреждены здания на половине городской территории, около 300 тысяч человек остались без крова.

Местный Красный Крест сообщает как минимум о ста погибших, более 4 тысяч получили ранения