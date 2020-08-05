Тверской областной суд вынес решение освободить по УДО рос.ученого Лапыгина, осужденного за государственную измену

Тверской областной суд вынес решение условно-досрочно освободить российского ученого Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену.

Лапыгин выйдет на свободу в течении нескольких дней. Об этом его жена рассказала в интервью МБХ-медиа. В мае суд уже принял решение о его освобождении, но оно было обжаловано прокуратурой. Специалиста признали виновным в передаче Китаю секретной информации. В 2011 году ученый, который был в то время сотрудником ЦНИИМАШ по электронной почте выслал своему знакомому Чень Вэйцзя файл с демо-версией программы, которая помогает рассчитывать аэродинамику гиперзвуковых летательных аппаратов.

Сам он не отрицал этого факта, но уверял, что отправил некую иллюстрацию возможностей продукта для возможного заключения коммерческого контракта с китайскими фирмами. В своей переписке Лапыгин не видел ничего криминального, что и разъяснил в тексте «Как я оказался шпионом», который написал уже находясь в колонии.

Президент России Владимир Путин дважды отказывал Владимиру Лапыгину в помиловании.