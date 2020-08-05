ЛДПР 22 августа собирается провести митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Это сообщил лидер партии Владимир Жириновский. По его словам, у партии есть место для проведения такого митинга – даже если действующие ограничения на массовые мероприятия в Москве не позволят провести акцию на городских улицах.

Других подробностей о готовящемся мероприятии, а также о том, подавалась ли официальная заявка, Жириновский не сообщил.