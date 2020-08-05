Несколько тысяч граждан Киргизии и Узбекистана, застрявших в Самарской области, вернулись на родину

Накануне на границе произошла стычка мигрантов с силовиками.

Более 4 тысяч человек за два дня вернулись домой из России через территорию Казахстана, сообщили изданию Sputnik Казастан в МИДе. Власти страны согласились предоставить людям транзитный коридор. Граждан Киргизии, почти 2,5 тысяч человек, вывезли на 40 автобусах. Свыше двух тысяч граждан Узбекистана вернулись на родину железнодорожным транспортом. Как сообщали СМИ, в Самарскую область граждане иностранных государств начали съезжаться со всех регионов еще весной, когда появились слухи о том, что Казахстан откроет границу с Россией, что позволило бы людям транзитом попасть домой. Их расселили в палаточном лагере.

Несколько недель назад большую часть людей вывезли. Накануне, как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники, граждане стран Центральной Азии вновь собрались у границы, пытаясь узнать решение по их ситуации. Не получив ответа. Они попытались прорваться на территорию Оренбургской области, силовики их остановили и вернули в Самарскую область.



Сообщалось, что к разрешению конфликта привлекли росгвардейцев, однако в ведомстве уточнили, что стычку «локализовали» без вмешательства представителей Росгвардии.