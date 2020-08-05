Суд оштрафовал на 10 тыс рублей спецкора Коммерсанта Черненко за пикет у здания ФСБ в поддержку Сафронова

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей спецкорреспондента Коммерсанта Елену Черненко за пикет у здания ФСБ на Лубянке в поддержку Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене. Суд посчитал, что Черненко нарушила режим изоляции. Черненко отказывается признать себя виновной.

7 июля за одиночные пикеты на Лубянке были задержаны 27 журналистов. Суды над ними пройдут позже.