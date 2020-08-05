На этом же заседании может быть поднят вопрос об отставке генерального директора РусАДА Юрия Гануса.
Вопрос о вотуме недоверия Ганусу уже обсудили в Олимпийском комитете России и Министерстве спорта. Там недовольны публичными выступлениями Гануса – его полномочия истекают в следующем году. Для отставки необходимо большинство голосов членов Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет РусАДА соберется сегодня, чтобы обсудить аудит организации
На этом же заседании может быть поднят вопрос об отставке генерального директора РусАДА Юрия Гануса.