Наблюдательный совет РусАДА соберется сегодня, чтобы обсудить аудит организации

На этом же заседании может быть поднят вопрос об отставке генерального директора РусАДА Юрия Гануса.

Вопрос о вотуме недоверия Ганусу уже обсудили в Олимпийском комитете России и Министерстве спорта. Там недовольны публичными выступлениями Гануса – его полномочия истекают в следующем году. Для отставки необходимо большинство голосов членов Наблюдательного совета.