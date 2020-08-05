Ефремов не признал вину в совершении ДТП, так как «ничего не помнит»

Он сообщил это на заседании суда, передает РИА.

«Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — цитирует Ефремова информагентство.

Сегодня в Пресненском суде Москвы началось рассмотрение его дела по существу. ДТП с участием автомобиля Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, он управлял фургоном, в который въехал автомобиль актера. По данным прокурора, Ефремов превысил скорость на 25 километров в час и утратил контроль над автомобилем, после чего вылетел на встречную полосу.