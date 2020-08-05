ТАСС: Обыски у бывшего руководителя компании ИНТЕКО связаны с уголовным делом о сокрытии имущества от налогов

Информированный источник ТАСС утверждает, что обыски у бывшего руководителя компании ИНТЕКО Олега Солощанского связаны с уголовным делом о сокрытии имущества от налогов. Официальных комментариев по этому поводу до сих пор нет.

Адвокат Солщанского Александр Аснис подтвердил факт обыска и сообщил, что его не пускают в квартиру.