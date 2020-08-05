Министр здравоохранения Ливана: Ситуация в Бейруте катастрофична в полном смысле этого слова

Так считает министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан. По его словам, ущерб после взрыва усугубляется распространением коронавируса. .

По данным ливанского Красного Креста, погибли не менее ста человек, более 4 тысяч пострадали. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, — сообщил губернатор Марван Абуд.

В Бейруте взрывной волной разрушено огромное количество зданий, в том числе, международного аэропорта. Отголоски взрывов ощущались даже на Кипре.

Власти заявили, что причиной взрывов стало ненадлежащее хранение аммиачной селитры – она была конфискована таможенными службами шесть лет назад.

Помощь Ливану готовы оказать многие страны, в том числе Израиль. Речь идет о гуманитарной и медицинской помощи. Израиль передал свое предложение через временные силы ООН в Ливане, но официального ответа пока нет, — передает израильская радиостанция «Кан».

Россия направит в Ливан мобильный госпиталь, врачей и спасателей.