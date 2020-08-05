Бунимович: Начальные школы будут работать в Москве даже в случае второй волны коронавируса

Начальные школы будут работать в Москве даже в случае второй волны коронавируса. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комиссии Мосгордумы по образованию Евгений Бунимович.

«Начальная школа — это отдельный вопрос. Здесь даже в самые тяжелые пандемические моменты мы делали так: те, кто не могут, приводили детей в школы. Другое дело, что это делали не все. Это, конечно, кривоватое обучение, но все-таки с социальной точки зрения мы так делали», — сказал он.

На вопрос, что будет в случае второй волны пандемии коронавируса, Е.Бунимович ответил, что «эта практика, конечно, сохранится». «Но здесь у родителей тоже вопрос. В той ситуации и родители не ходили на работу. Им просто не нравилось то, что им нужно было сидеть с детьми, когда дети сидят за экраном. Но они увидели, что такое школа, что такое урок. Они поняли, что это не камера хранения: сдал – получил, а некоторый процесс. То есть родители оказались больше вовлечены в учебный процесс, и не везде это просто», — отметил он.