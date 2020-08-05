Бунимович: Учебный год в московских школах начнется 1 сентября в очном или гибридном формате

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комиссии Мосгордумы по образованию Евгений Бунимович.

«Что касается 1 сентября, по этому году итоговое решение будет только в конце августа. Будем смотреть на цифры. Самое главное, что образование начнется. А насчет формата линейки – это мы будем уже решать», — сказал он.

Что касается формата, по словам Е.Бунимовича, в комиссии надеются «на нормальное очное обучение». «Возможен гибридный вариант, как сейчас в Великобритании и Франции. Там школьники выходили учиться: полкласса в понедельник, полкласса во вторник, и все сидели в своих классах. Кабинетная система, когда вы туда ходите на физику, сюда на химию и так далее, видимо, сейчас реализована быть не может. Но опять же посмотрим на цифры в сентябре», — уточнил он.

Е.Бунимович добавил, что окончательное решение по вопросу старта и формата обучения «будет приниматься в каждом регионе индивидуально в зависимости от эпидемиологической обстановки».