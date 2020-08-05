Глава минздрава Турции: В стране фиксируют всплеск заражений коронавирусом

Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа в своем Twitter-аккаунте.

«Рост числа новых пациентов серьезный» — написал министр. Он отметил, что такое увеличение фиксируется впервые за долгое время. Глава ведомства призвал всех к ответственности, отметив, что нельзя допустить, чтобы ситуация привела к тяжелым последствиям.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с рядом стран, в число которых вошла и Турция. Первые самолеты с российскими туристами уже отправились в Анкару и Стамбул, а с 10 августа полеты возобновят и в курортные города — Анталью, Бодрум и Даламан. Прибывающим с симптомами туристам будут делать ПЦР-тест.