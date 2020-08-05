К бывшему главе компании Интеко Олегу Солощанскому пришли с обыском

Рано утром в среду в квартиру к Солощанскому вошли вооруженные люди. Об этом РБК заявил источник в топ-менеджменте компании, которому позвонил сам бизнесмен, сказав, что к нему пытаются вломиться примерно 15-20 человек с автоматами. После этого разговор прервался и больше с Солощанский связаться не удавалось. По словам того же собеседника обыск проходит в рамках уголовного дела.

Солощанский работал в Интеко 16 лет вплоть до 2017 года. В компании агентству заявили, что информацию, которая касается бывших сотрудников они не комментируют. После ухода из Интеко Солощанский занимался управлением недвижимостью. Вместе с бывшими руководителям Интеко, он основал фирму в ведении которой находится примерно три миллиона квадратных метров жилья бизнес-класса и элитные жилые комплексы.



Компанию Интеко основала жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. В 2011 году она продала компанию.