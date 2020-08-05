Многие страны, включая Россию, окажут помощь Ливану, где вчера прогремела серия взрывов в бейрутском порту. МЧС направляет в Бейрут пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами и спасателями.

Лайнеры МЧС доставят в Бейрут специалистов отряда «Центроспас». Они вместе с местными службами и коллегами из других стран будут оказывать необходимую в таких случаях помощь. Жертвами взрыва по последним данным Красного креста стали более сотни человек, не менее 4 тысяч пострадали. По информации властей Бейрута, так или иначе повреждено каждое второе здание в городе, больницы переполнены. Многие государства уже выразили знаки соболезнования, в цвета национального флага Ливанской республики этой ночью были подсвечены пирамиды в Египте и высотные здания в Дубае.

Серия взрывов произошла в районе порта Бейрута накануне вечером. В Ливане заявляют, что завершат расследование взрыва до конца недели. Высший совет обороны республики считает, что произошел подрыв 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованных в 2014 году с судна «Росус». Вещество хранилось в складском помещении в порту, сообщает ливанский телеканал LBCI. Ранее «Росусом» владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска, говорили моряки, работавшие на транспортном корабле. По их свидетельствам, которые приводили тогда в прессе, из-за технических неполадок власти запретили судну выходить в море. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год. Груз, фактически, оставался бесхозным.

Дипломатические ведомства многих стран сообщают о пострадавших соотечественниках. Ливанская исламистская группировка «Хизбалла» отвергла версию о том, что взрывы мог вызвать авиаудар по складу ее оружия.

В российском посольстве нет информации о россиянах, серьезно пострадавших в результате взрывов. Ущерб, нанесенный самой миссии незначителен, посольство работает в штатном режиме.