Адвокат Ефремова заявил, что сторона потерпевших пытается фальсифицировать доказательства

Это передает ТАСС.

По информации адвоката Эльмана Пашаева, в частности, обвинение собирается пригласить на заседание не допрошенного ранее в ходе следствия свидетеля, сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы. Там идет процесс по делу Ефремова.

«В настоящее время мной получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших. В частности, о том, что они собираются привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля. Также мы проинформированы о том, что сторона потерпевших собирается привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии», — сказал Пашаев.