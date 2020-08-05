Музыкант Нил Янг подал иск к предвыборному штабу Трампа

Канадский певец и музыкант Нил Янг подал иск в суд Нью-Йорка к предвыборному штабу Дональда Трампа. Янг утверждает, что его песни неоднократно использовались на митингах в поддержку Трампа начиная с 2015 года. Музыкант утверждает, что запрещал это делать, но его требование умышленно проигнорировали.

Представители истца требуют, чтобы артисту выплатили максимальную компенсацию, предусмотренную за нарушение авторских прав.