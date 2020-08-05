Канадский певец и музыкант Нил Янг подал иск в суд Нью-Йорка к предвыборному штабу Дональда Трампа. Янг утверждает, что его песни неоднократно использовались на митингах в поддержку Трампа начиная с 2015 года. Музыкант утверждает, что запрещал это делать, но его требование умышленно проигнорировали.
Представители истца требуют, чтобы артисту выплатили максимальную компенсацию, предусмотренную за нарушение авторских прав.
Музыкант Нил Янг подал иск к предвыборному штабу Трампа
Канадский певец и музыкант Нил Янг подал иск в суд Нью-Йорка к предвыборному штабу Дональда Трампа. Янг утверждает, что его песни неоднократно использовались на митингах в поддержку Трампа начиная с 2015 года. Музыкант утверждает, что запрещал это делать, но его требование умышленно проигнорировали.