Россия окажет гуманитарную помощь Ливану после серии взрывов в Бейруте

Пять самолетов МЧС доставят в ливанскую столицу мобильный госпиталь, врачей и спасателей. Кроме того, в Ливан летят специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению коронавирусной инфекции.

По данным ливанского Красного Креста в результате взрывов погибли больше ста человек, свыше 4 тысяч пострадали, есть пропавшие без вести. По официальной версии, взорвалась аммиачная селитра — почти 3 тысячи тонн находились на складе в порту.