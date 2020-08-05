Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в Открытом Чемпионате США по теннису.

Надаль выиграл US Open год назад и титул свой защищать не будет. В своем твиттере он написал, что ситуация с коронавирусом в мире остается сложной, а количество случаев заражения постоянно растет. Взять болезнь под контроль по его мнению не удалось. После долгих размышлений в Нью-Йорк Надаль ехать не решился.

Ранее о своем отказе заявил ветеран Роджер Федерер и ряд других игроков. Впрочем, мнения разделились. Свое участие в турнире уже подтвердил первый номер мирового рейтинга Новак Джокович, а также другие представители элиты – Доминик Тим, Денис Шаповалов и россиянин Даниил Медведев. В женской сетке сыграют сестры Уильямс, Симона Халеп, Петра Квитова. Турнир состоится в обычные сроки, однако трибуны будут пустыми. Впрочем, это знак нашего времени. Многие соревнования проходят сейчас именно так.



Первый из четырех турниров Большого Шлема – Открытый чемпионат Австралии в этом сезоне удалось провести, а вот Ролан Гаррос и Уимблдон из-за пандемии коронавируса пришлось отменить.