На российско-казахстанской границе в Самарской области произошла стычка мигрантов и Росгвардии

Как сообщает «Интерфакс», сотни граждан ряда среднеазиатских государств, которые вынуждены были жить в палаточном городке, попытались прорваться на территорию приграничной Оренбургской области.

Сотни людей последнее время жили в палаточном городке близ административной границы Самарской и Оренбургской областей в ожидании разрешения вернуться домой через территорию Казахстана. Решение должно было быть объявлено накануне, а после того как этого не произошло, толпа прямо по трассе с криками «Домой» двинулась в направлении госграницы с Казахстаном мимо российского КПП. Несколько росгвардейцев с щитами встали на пути людей, остановив их движение. Судя по видео с места событий, казалось, все грозит перерасти в столкновения.

Однако, силового вмешательства не случилось, людей, а это порядка полутысячи жителей Узбекистана, удалось вернуть обратно. Мигранты не могут уехать из России, так как Казахстан закрыл границу из-за коронавируса, а поезда до Узбекистана идут именно по территории сопредельного государства. Еще в середине июля в палаточном лагере на границе оставались несколько тысяч человек.

Как пояснили в пресс-службе Росгвардии по Самарской области, стычка была довольно быстро локализована, никто из людей не пострадал. Текущую ситуацию на границе региона с Казахстаном в ведомстве назвали спокойной.