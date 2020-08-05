Ефремов прибыл в Пресненский суд Москвы

Пресненский суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению по существу дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев уже прибыл в суд. Ранее он заявил, что Ефремов готов понести наказание, но защита посчитала преждевременным признание вины.

Ранее Пашаев утверждал, что у защиты достаточно доказательств невиновности Ефремова.