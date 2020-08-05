Sky News Arabia: Пожар после взрывов в Бейруте до сих пор не потушен

По данным телеканала, в районе бейрутского порта находятся подразделения Ливанской армии, все дороги, ведущие к порту, заблокированы.

По данным ливанского Красного Креста, погибших больше ста, свыше 4 тысяч человек пострадали. Столица Ливана признана районом бедствия. В городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения, а в стране объявлен траур.

Взрывной волной повреждены и уничтожены десятки домов и автомобилей, спасатели продолжают разбирать завалы.

В больницах не хватает коек и медицинского персонала. – рассказала в эфире «Эха» местный журналист Анхар Кочнева.

Власти назвали причиной взрыва неправильное хранение почти трех тысяч тонн аммиачной селитры.