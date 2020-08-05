Следователи проводят обыск в московской квартире бывшего президента компании ИНТЕКО Олега Солощанского, — сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник. По его данным, это связано с расследованием уголовного дела. Официальных комментариев пока не последовало.
Группа компаний ИНТЕКО крупный российский девелопер, созданный Еленой Батуриной. Группа работает на рынке недвижимости почти 20 лет.
Интерфакс: Следователи проводят обыск в московской квартире бывшего президента компании ИНТЕКО Олега Солощанского
Следователи проводят обыск в московской квартире бывшего президента компании ИНТЕКО Олега Солощанского, — сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник. По его данным, это связано с расследованием уголовного дела. Официальных комментариев пока не последовало.