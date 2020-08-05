Посольство России в Бейруте не располагает информацией о россиянах, серьезно пострадавших в результате взрыва в порту

Как сообщили корреспонденту РИА в дипмиссии, ущерб, нанесенный взрывом самому посольству незначителен. Представительство продолжает работать в штатном режиме.

По данным ливанского Красного Креста в результате взрывов погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч пострадали. Правительство Ливана объявило трехдневный траур. Помощь Ливану предложили несколько стран, включая Израиль.

По данным ливанских властей, взрыв произошел из-за ненадлежащего хранения аммиачной селитры.