Часть российских авиакомпаний могут не пережить кризис, связанный с пандемией коронавируса

На российском рынке работают около ста авиакомпаний. На долю первой двадцатки приходится 97 процентов рынка. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Аэрофлота Виталий Савельев. Сейчас, когда рынок перевозок фактически упал компаниям приходится бороться за каждого пассажира и вследствие этого демпинговать. Пережить эту ситуацию смогут только крупные перевозчики. Аэрофлоту в лучшем случае удастся перевезти на конец года около 30 миллионов пассажиров, тогда как годом ранее в два раза больше.

Тем не менее, по словам Савельева, сокращений в аэрофлоте не было. Продолжают работать в том числе и иностранные пилоты. Компания делает все для сокращения расходов. В частности было решено сократить зарплату руководству, не продлевать спонсорские контракты с Российским футбольным союзом, баскетбольным и футбольным ЦСКА, а вот соглашение с Манчестер Юнайтед было подписано раньше.

Правительство выделило на субсидирование авиаотрасли более 23 миллиардов рублей. Несколько дней было объявлено о продлении программы до конца сентября.