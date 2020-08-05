Адвокат Павлов: За журналистом Иваном Сафроновым следили, как минимум, с осени прошлого года

Это рассказал Интерфаксу адвокат Иван Павлов. По его словам, в постановлении о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого упоминаются два сообщения от органов внешней разведки от сентября 2019 года и марта 2020 .

Павлов подчеркнул, что в обвинении не конкретизируется, какая именно информация была передана за рубеж, не называется и агент, с которым якобы сотрудничал Сафронов.

Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене. Свою вину он не признает и связывает уголовное преследование с журналистской деятельностью.