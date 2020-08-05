По данным Ливанского Красного Креста более ста человек погибли в результате серии мощных взрывов в Бейруте

По данным Ливанского Красного Креста более ста человек погибли и свыше 4 тысяч получил ранения в результате серии мощных взрывов в Бейруте. Власти объявили город зоной стихийного бедствия. Жители Бейрута не сразу поняли, что произошло – рассказал один из пострадавших, его зовут Исмаил.

Взрывная волна накрыла весь город, — говорит другой очевидец, его имя не называется.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб пообещал, что виновные будут найдены, причем в ближайшее время.

По данным властей, в морском порту Бейрута взорвались около 3 тысяч тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами. Селитра хранилась на складе с 2014 года. По предварительным данным, взрыв произошел во время сварочных работ.

Аммиачную селитру, взорвавшуюся в порту в Бейруте, конфисковали с судна, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, — сообщает ливанское телевидение. Судно перевозило груз из Батуми в Мозамбик. В сентябре 2013 года оно сделано незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту.