Компания Максима-Телеком выиграла конкурс на установку камер с функцией распознавания лиц в вагонах московского метро

Эта компания является провайдером бесплатного вай-фай в столичной подземке. Как пишут Ведомости, ссылаясь на сайт госзакупок, сумма контракта превышает один миллиард рублей.

Ранее мэр Собянин сообщил, что система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц начнет работать в метро к сентябрю 2020 года.