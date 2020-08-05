Суд в Якутске сегодня рассмотрит жалобу о признании незаконной принудительную госпитализацию Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином.

В психдиспансере Александр Габышев провёл больше двух месяцев — с 12 мая по 22 июля. Туда его поместили после очередного задержания омоновцами без решения суда, именно это житель Якутска оспаривает в жалобе. Габышев ранее называл себя шаманом и несколько раз пытался пешком дойти до Москвы, чтобы по его словам изгнать Владимира Путина из Кремля. За это против него возбудили дело о публичных призывах к экстремизму. В конце весны он подал заявление с требованием чтобы его отпустили из диспансера.

Врачебная комиссия после этого выдала заключение и указала в нём, что Габышев опасен для себя и окружающих. Медучреждение обратилось в суд с иском о его принудительной госпитализации, хотя по закону врачи должны были это сделать в течение нескольких дней после его помещения туда. Якутский городской суд в начале июня иск удовлетворил и отправил Габышева, который провёл в диспансере на принудительную госпитализацию. Причём её сроки не были установлены. Лишь спустя полтора месяца повторная медкомиссия в Якутске отменила принудительную госпитализацию и Габышев вышел из диспансера.

Новая газета после интервью с Габышевым пришла к выводу, что длительное лечение его кардинально изменило. Он больше не говорит о свободе, кается в грехах и не упоминает президента. Габышев сказал, что вместо похода на Кремль хочет отправиться в кругосветное путешествие.